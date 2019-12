Medycyna estetyczna

Nić Tornado to skręcona wokół własnej osi nić Mono, przypominająca warkocz. Taka budowa umożliwia silniejszą syntezę kolageny wokół zaimplantowanej nici. Ze względu na swoją budowę, są znacznie sztywniejsze w porównaniu z nićmi Mono, dlatego wykazują większą zdolność do wygładzenia i napinania położonej pod nią skóry. System nici PDO powstał w Korei Południowej i obecnie wykonywany jest w wielu krajach. Metoda wywodzi się z idei liftingu twarzy z zastosowaniem systemów nici liftingujących. PDO (polidioksanon) jest silnym syntetycznym włóknem, składającym się z jednego lub dwóch skręconych stałych włókien, które po pewnym czasie rozpuszczają się w tkance. Polidioksanon jest materiałem znanym i stosowanym w medycynie od wielu lat. Dotychczas był on głównie wykorzystywanych w szwach skórnych i podskórnych w chirurgii plastycznej, gastroenterologii, urologii, ginekologii, okulistyce. Polidioksanon pobudza w tkankach proces neokolagenezy – czyli stymuluje produkcję nowego kolagenu – białka odpowiedzialnego za napięcie i jędrność skóry. Ponadto stymulacja fibroblastów powoduje pobudzenie syntezy elastyny – białka odpowiedzialnego za sprężystość i elastyczność skóry. W badaniach in vivo stwierdzono również, że działanie polidioksanonu powoduje syntezę naturalnego (endogennego) kwasu hialuronowego. Jak działają nici PDO: kiedy pod skórę dostaje się ciało obce (nić), nasze ciało próbuje odzyskać stan pierwotny, przed wkłóciem wówczas nasza skóra jest zmuszana do większej produkcji kolagenu, elastyny, następuje poprawa ukrwienia i transportu limfy. To powoduje wypłycenie marszczek, poprawę jędrności, gęstości skóry i jej ogólnego stanu. Główne zalety stosowania nici: - mało inwazyjne, brak nacięć, blizn - brak okresu rekonwalescencji (zaraz po zabiegu wracamy do normalnej codziennej aktywności) - brak skutków ubocznych, uczulających opakowanie 10 szt - cena 190 pln